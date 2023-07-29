Erzurum'da Faytoncuların Atları Bakıma Alındı

Erzurum'da çevreye rahatsızlık verdiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan faytoncuların atları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek bakıma alındı. Gözaltına alınan faytoncuların ise hukuki süreç tamamlanana kadar tutuklu kalacağı belirtildi.

ERZURUM'da çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle faaliyetleri durdurulunca eylem yapan, polise mukavemet edince gözaltına alınan faytoncuların atları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek bakıma alındı. Gözaltına alınan 7 faytoncudan 3'ü tutuklanırken, sağlık durumlarının iyi olan atlar, hukuki süreç tamamlanana kadar merkezde kalacak.

Yaz mevsimiyle birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşları gezdiren faytonculara çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebliğde bulunuldu. Tebliğe rağmen kentin en işlek merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde 27 Temmuz'da akşam saatlerinde vatandaşları gezdirmek isteyen faytoncuları trafik ekipleri uyardı. Bunun üzerine faytoncular, Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak eylem yaptı. Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak ellerindeki bıçaklarla kendilerine zarar veren faytonculara, Yunus polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan 1'i çocuk, 7 kişiye işlem yapıldı. Faytonculara ait 4 at, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından genel muayenesi yapılan atların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Faytoncuların atları adli süreç tamamlanana kadar merkezde kalacak.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden 3'ü polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.