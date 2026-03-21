Erzurum'da erkek cesedi bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölü bulunan kişinin 45 yaşındaki Erdem Özengiz olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu.

Ekipler, olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüpheli N.Ö'yü (45) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Diyarbakır'da nevruz etkinliği: Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur

"Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur"
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Diyarbakır'da nevruz etkinliği: Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur

"Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur"
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı