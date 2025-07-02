Erzurum'da Bıçakla Yaralama Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Erzurum'da iki gün önce meydana gelen kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan O.A. ve iş arkadaşı R.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da iki gün önce 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.A. (30) ile husumetli olduğu H.Ö. (28) arasında iki gün önce Murat Paşa Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Burada O.A. ile iş arkadaşı R.Y. (27), H.Ö'yü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.Ö, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları çalışmada, O.A. ile R.Y'ye ait olduğu değerlendirilen 2 cep telefonu buldu.

Şehir merkezinde yapılan çalışmada, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliler O.A. ile R.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden O.A'nın çeşitli suçlardan 3, R.Y'nin de 4 kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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