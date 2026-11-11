Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da barınakta köpek sahibi personeli darbetti, 3 personel ısırılarak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, barınakta yasaklı ırk köpeğin sahibinin personeli darbettiğini ve köpeğine saldırı talimatı verdiğini açıkladı. Olayda 3 personel ısırılarak yaralandı; veterinerin burnu, bir personelin çenesi ve diğerinin dişi kırıldı, köpek merkezden kaçtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yasaklı ırk köpek ile sahibinin barınaktaki personele saldırmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararı doğrultusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E, köpeğini ziyaret etmek üzere merkeze geldi.

Ziyaret sırasında A.T.E, görevli belediye personelini darbetti ve köpeğine talimat vererek personele saldırmasına neden oldu.

Olay sonucunda 3 personelin köpek tarafından ısırılarak yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, gerçekleştirdiği saldırılar sırasında bir veteriner hekimimizin burnunun kırılmasına, diğer bir personelimizin çenesine yumruk atılmasına ve bir başka personelimizin de dişinin kırılmasına neden olmuştur. Olayın devamında ilgili şahıs, köpeğin merkezden kaçmasına da neden olmuş ve ardından kendisi de olay yerinden uzaklaşmıştır. Belediye personellerimizin can güvenliklerini tehlikeye atan, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen ve çalışma arkadaşlarımızın yaralanmasına yol açan bu olayla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gereken tüm işlemlerin yapılması için de gerekli girişimlerde bulunulmuştur."

Kaynak: AA
Yapıcıoğlu'ndan COP31'de 'vahşi kapitalizm' çıkışı! 'Suçu ineklere atmak kurnazlıktır'

HÜDA PAR liderinden "vahşi kapitalizm" çıkışı! "Kurnazlığı" ifşa etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia31

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

Büyük hesaplaşma! Kazanan bakın kim oldu
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi14

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

Ülkenin gençliği nereye gidiyor! Suçlarının cezası yaşlarından fazla
Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları internette satışa çıkarıldı

Bir zamanlar efsaneydi, satılığa çıkardığı şey şoke etti
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Kış lastiğinde geri sayım başladı! Takmayana 6 bin TL ceza

Milyonları ilgilendiriyor! Uymamanın cezası çok ağır