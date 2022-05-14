Erzurum'da atıl topraklar belediye desteğiyle yeniden tohumla buluştu - Haberler

UZUNDERE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde üretimi ve çiftçiyi desteklemek amacıyla belediye tarafından kiralanıp yakıtları karşılanan 22 traktörle yıllardır kullanılmayan yaklaşık 10 bin dönüm tarla sürülüp ekilerek yeniden tarıma ve ülke ekonomisine kazandırıldı.

Uzundere Belediyesi, tarım arazilerinin ekiminin azalması ve özellikle son yıllarda üretimin önem kazanması üzerine yeni bir proje başlattı. Çiftçiyi desteleyip üretimin artırılması için hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçedeki 22 traktörü kiralayıp yakıt giderlerini de karşılayan belediye, farklı sebeplerle yıllardır ürün yetiştirilmeyen arazilerin ekimini yapıyor. Bu kapsamda ilçedeki 18 mahallede yaklaşık bin çiftçinin 10 bin dönüm arazisi belediyenin tahsis ettiği traktörlerle ücretsiz sürüldükten sonra talepler doğrultusunda yine ücretsiz olarak buğday, yulaf, yonca, patates, fasulye, mısır ve sebze gibi ürünler ekildi. Belediye bütçesinden yaklaşık bir milyon lira ayrılan projeyle tohum, gübre ve sulama gibi giderleri kendilerine ait olan üreticinin tarlaların ekim ücretleri ve yakıt gideri sıfıra düşürüldü.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine, ilçe genelinde yıllardır ekilmeyen arazilerin olduğunu söyledi. İlçede 30-40 yıl önce karasabanla ekilen arazilerin boş olduğunu tespit ettiklerini anlatan Aktoprak, "Arazilerimiz boş kalınca ve dünyanın yaşamış olduğu ekonomik krizler, üretimin ne kadar önemli olduğu gerçeğinin bir daha ortaya çıkması, hem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem siyasilerimizin hem de MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin üretimi teşvik noktasındaki tavsiyeleri bizi harekete geçirdi. Buradan hareketle ilçemizde bulunan yıllardır ekilmeyen, üretime kazandırılmamış, atıl duran arazilerimizi ülke ve üretim ekonomisine kazandıralım dedik." dedi.

"Maliyetten ziyade ortaya çıkacak katma değer daha kıymetli"

Aktoprak, bu amaçla vatandaşların arazilerini ektiklerini bildirerek şunları dile getirdi:

"Bir hemşerimiz arazim var, patates, fasulye, buğday, yulaf ya da ayçiçeği ekmek istiyorum diye düşünüyorsa ve ekonomik gerekçelerle bunu yapamıyorsa Uzundere Belediyesi devreye giriyor. Yaklaşık bine yakın vatandaşımızın 10 bin dönümden fazla tarım alanının ekilmesine vesile olduk. Tek amacımız yıllardır ekilmeyen arazilerin ekilmesini sağlamak ve üretim ekonomisine kazandırmak. Her işin bir maliyeti var, bunun maliyetinden ziyade sonucunda ortaya çıkacak katma değer daha kıymetliydi. Bunu sadece Uzundere ve Erzurum ekonomisi açısından değerlendirmiyorum. Ulusal anlamda üretilen mahsullerin ne kadar önemli gerçeğini gördüğümüz zaman yaptığımız şeyin maliyetinin çokta önemli olmadığını düşünüyorum."

Projenin yaklaşık bir milyon lira maliyeti olduğu aktaran Aktoprak, üretim olması ve vatandaşın bütçesine katkı sağlanması karşılığında bu yükü karşılamaya hazır olduklarını kaydetti.

Vatandaşlar belediyenin hizmetinden memnun

Aktoprak, vatandaşların memnuniyetlerinin ve taleplerinin fazla olduğunu belirterek "Ektiğimiz 10 bin dönümden fazla araziyle Uzundere, Erzurum ve ülke ekonomisine yaklaşık 20-30 milyon liralık bir katma değere dönüşecek. Bunun için 300 bin, 500 bin ya da bir milyon feda olsun." dedi.

İşin mutluluğunu yaşadıklarına değinen Aktoprak, şöyle devam etti:

"Göç veren, iki dağın arasında Çoruh Vadisi'nin içerisinde kıt arazileri olan bir ilçe, memleketiz. Biz tohum saçıyoruz, emek veriyoruz. Bu verimli topraklar koyduğunuz biri 10-20-30 olarak hem vatandaşa hem devlete hem de millete geri dönüş olarak sağlıyor. Bu durum yaşlısından gencine herkesin memnuniyetini teşkil ediyor. Gözyaşlarıyla tarlasının ekildiğini gören 80 yaşındaki amcamın ağlayışı sonrası yaptığı dua benim için kafi. Bu amca 'Evladım diyor en son 40 yıl önce karasabanla tarlaları sürüyordum, geçinemiyorduk. Muhtelif sebeplerle çocuklarım göç etti. O zaman ki şartlarda karasabanla ektiğimiz tarlaları 40 sene sonra belediyemizin verdiği destekle ekiyorum.' O 80 yaşındaki amcamızın gözyaşları ve mutluluğu aslında bu ülkenin kurtuluşunun da anahtarını veriyor."

"İlk defa direkt üreticiye destek olundu"

Kirazlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve traktörünü belediyeye kiralayan İsmail Demirci de projeye destek olmak için katıldığını belirtti. Köylülerden güzel sonuçlar aldıklarını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Bayağı bir ekim oldu, proje direkt üreticiye destek oldu. İnşallah yeterli yağmur da yağarsa büyük bir üretim olacak, vatandaş şu bunalımda rahatlayacak, üretim karşılığında hayvanını ve kendi temel gıdasını karşılayacak. Başkanımızdan bunun devamını istiyoruz. Çünkü halk çok memnun. İlk defa direkt üreticiye destek olundu. Uzun zamandır ekilmeyen araziler ekonomik nedenden dolayı kurt bağlamıştı, tekrar ekim yapılması güzel."