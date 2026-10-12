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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde minibüsle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde minibüsle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde minibüsle otomobil çarpıştı, kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde A.A. idaresindeki 25 AFG 073 plakalı minibüs, Ö.D. yönetimindeki 25 LU 496 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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