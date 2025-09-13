Haberler

Erzurum'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran A.Ö'nün tetkiklerinde, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan A.Ö, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan A.Ö, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye zamanında yetiştirilerek tedaviye alınan A.Ö'ye anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
