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Erzurum'da Adliye Lojman Projesi ile 30 Daire Teslim Edilecek

Erzurum'da Adliye Lojman Projesi ile 30 Daire Teslim Edilecek
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Erzurum'da gerçekleştirilecek 'Adliye Lojman Projesi' kapsamında, 30 dairenin önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor. Proje, Adalet Bakanlığı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Erzurum'da, "Adliye Lojman Projesi" kapsamında yapılacak 30 dairenin önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adliye Lojman Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda, Erzurum Adliyesi Toplantı Salonunda, Adalet Bakanlığı ve ATGV adına Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Ahmet Yürüsoy Beyaz Eşya Bilgisayar İnşaat Taahhüt Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı.

Proje kapsamında 1 adet 1+1 60 metrekare, 7 adet 2+1 100 metrekare ve 22 adet 3+1 110 metrekare dairenin önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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