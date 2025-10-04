Erzurum'da 73 Yaşındaki Adam Yalnız Evinde Ölü Bulundu
Erzurum'un Rabiana Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Muharrem Sağın, komşuları tarafından yalnız evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sağın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm nedeni şüpheli bulunarak, cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Rabiana Mahallesi Kırmacı Değirmi Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Muharrem Sağın'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Sağın'ı odada hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sağın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Sağın'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.??????
