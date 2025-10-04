Haberler

Erzurum'da 73 Yaşındaki Adam Yalnız Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Rabiana Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Muharrem Sağın, komşuları tarafından yalnız evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sağın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm nedeni şüpheli bulunarak, cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Erzurum'da 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Rabiana Mahallesi Kırmacı Değirmi Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Muharrem Sağın'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Sağın'ı odada hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sağın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Sağın'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.??????

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.