Erzurum'da yılbaşından bu yana 243'ü hükümlü olmak üzere aranan 464 şüpheli yakalandı

Erzurum'da polis, yılbaşından bu yana 243'ü hükümlü olmak üzere toplam 464 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, kasten öldürme, cinsel suçlar, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan arananları hedef aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-15 Şubat'ta kasten öldürme ve yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ifadeye yönelik aranan 221, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 203, 5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 31 ve 10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 9 şüpheli olmak üzere toplam 464 aranan şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA
