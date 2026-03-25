Erzurum'da 201'i hükümlü 363 şüpheli yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri, 15 Şubat-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda aranan 363 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan 201'inin hükümlü olduğu belirtildi.

Erzurum'da polis ekipleri, 38 günde 201'ü hükümlü olmak üzere aranan 363 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat-25 Mart'ta "kasten öldürme ve yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "silahlı terör örgütüne üye olma", "uyuşturucu bulundurma ve ticareti" gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ifadeye yönelik aranan 162, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 173, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 16, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 10 ve 20 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü olmak üzere 363 aranan şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Talha Koca
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha