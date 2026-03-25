Erzurum'da 201'i hükümlü 363 şüpheli yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri, 38 günde 201'ü hükümlü olmak üzere aranan 363 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat-25 Mart'ta "kasten öldürme ve yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "silahlı terör örgütüne üye olma", "uyuşturucu bulundurma ve ticareti" gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ifadeye yönelik aranan 162, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 173, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 16, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 10 ve 20 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü olmak üzere 363 aranan şüpheliyi yakaladı.