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Erzurum'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kaçakçı Tutuklandı

Erzurum'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kaçakçı Tutuklandı
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Erzurum'da jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör ise tutuklandı.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Mollaosman Mahallesi yol ayrımı ve çevresindeki arazide yapılan operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı.

Yapılan saha ve analiz çalışmalarında, yol kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan organizatör ise ekiplerin takibi sonucu ilçenin Üzengili Mahallesi'nde göz altına alındı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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