Erzurum Büyükşehir Belediyesi, günlük 5 bin kişiye iftar veriyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında günde 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narmanlı Cami önünde kurulan aşevi çadırındaki sıcak yemek dağıtım programına katıldı.

Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cami önünde kurdukları çadırda günlük olarak sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.

Evlerinde yemek pişiremeyen kaplarını getiren vatandaşlara kendi yaptıkları yemekleri sıcak ekmeklerle birlikte verdiklerini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hem iftarlık hem de sahurluk üç çeşit yemek ihtiyaçlarını veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin kişiye iftar veriyoruz. Bunun yanı sıra Suriye'deki vatandaşlara da iftarlık ve sahurluk programlar organize ettik. Oradaki hizmetlerimiz de devam ediyor. Ayrıca kuru gıda ve sebze ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da fiş vererek marketlerimizden alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. İstiyoruz ki ramazan gününde kimse açıkta sıkıntıda kalmasın. Elimizden gelen bütün gayreti var gücümüzle gösteriyoruz."