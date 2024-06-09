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Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı

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Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan- Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan yağışın ardından Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.

Kara yolunun 25. kilometresindeki heyelan, yolu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Çift yönlü trafiğe kapanan yolda, ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yolun yeniden trafiğe açılması için karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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