Erzincan Kemah'ta traktör devrildi, sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan Kemah'ta traktör devrildi, sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
C.B. (75) idaresindeki 23 DY 430 plakalı traktör, Kemah-Olukpınar köyü yolunda virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü C.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında sıkışan C.B, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.