Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı

Çayırlı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Protokol üyeleri, aşurenin birlik ve beraberliği simgelediğini ve bu mübarek ayın birlik, beraberlik ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Çayırlı Kaymakamlığı, Çayırlı İlçe Müftülüğü ve Çayırlı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Protokol üyeleri, yapılan etkinliğin birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyerek, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir" diyerek, bu mübarek ayın birlik, beraberlik, kardeşlik ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.

Düzenlenen aşure dağıtımına, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, Çayırlı İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN