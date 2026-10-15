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Erzincan-Erzurum kara yolunun 56'ncı kilometresinde heyelan ulaşımı durdurdu

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Erzincan-Erzurum kara yolunun 56'ncı kilometresinde heyelan ulaşımı durdurdu
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Erzincan Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunun 56'ncı kilometresinde heyelan oluştuğunu ve ulaşımın geçici durdurulduğunu açıkladı. Ekiplerin bölgede çalışması sürerken ilk tespitlere göre mahsur kalan, yaralanan veya can kaybı yok.

ULAŞIM DURDU

Erzincan Valiliği'nden, kentte etkili olan yağış nedeniyle açıklama yapıldı. Erzincan- Erzurum kara yolunun 56'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Yoğun yağışlar nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunun 56'ncı kilometresinde heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sonucu yolun her iki yöndü de toprak ve rüsubatla kaplanması nedeniyle ulaşım geçici olarak durdurulmuştur. Olayın ihbar edilmesinin ardından Karayolları, AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edilmiş, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başlanmıştır. Bölgede yapılan ilk tespitlere göre mahsur kalan vatandaşlarımız bulunmamakta olup olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Yolun güvenli bir şekilde yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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