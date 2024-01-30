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Erzincan'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 111 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, tabanca ve tarihi bir obje ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 111 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, iklimlendirme sisteminde kullanılan muhtelif malzemeler, 1 tabanca, 39 tabanca fişeği ve 1 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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