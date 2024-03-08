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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Erzincan'da jandarma ekipleri, bir ev ve araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramada 686 sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Erzincan'da jandarma ekipleri, bir ev ve araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Üzümlü ilçesi sınırları içinde 1 araç, ev ve eklentileri arandı.

Aramada 686 sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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