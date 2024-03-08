Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da jandarma ekipleri, bir ev ve araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Üzümlü ilçesi sınırları içinde 1 araç, ev ve eklentileri arandı.

Aramada 686 sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.