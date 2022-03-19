Erzincan'da pencereden düşen bebek hayatını kaybetti - Haberler

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Erzincan'da pencereden düşen bebek hayatını kaybetti

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da pencereden düşen bebek hayatını kaybetti

Erzincan'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek, yaşamını yitirdi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek, yaşamını yitirdi.

Yavuzselim Mahallesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında oturan Özyürek ailesinin üçüz çocuklarından Liya, annesi ev işleriyle uğraşırken açık bulunan pencereye tırmandı.

Buradan beton zemine düşerek ağır yaralanan Liya, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Özyürek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, Liya, Güncel, Haberler

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