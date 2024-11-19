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Erzincan'da Okul Çevrelerine Yönelik Denetim Uygulaması

Erzincan'da Okul Çevrelerine Yönelik Denetim Uygulaması
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 55 polisle yapılan uygulamada, çeşitli mekanlar kontrol edilerek 536 kişi sorgulandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleriyle öğrenci servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kentte de emniyetin tüm birimlerine bağlı 14 ekip, 55 polisle uygulama yapıldı.

Denetimlerde 536 kişinin sorgusunu yapan ekipler, 21 servis aracı, 28 kahvehane, 20 büfe, 50 park ve bahçe, 3 internet ile 2 oyun salonunu kontrol etti.

Polisin kentte bu yöndeki denetimleri devam edecek.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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