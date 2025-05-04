Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Mertcan Ş. hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.E'nin kullandığı 61 ACN 838 plakalı hafif ticari araç, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'nde Mertcan Ş. (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mertcan Ş. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mertcan Ş, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.