Off-road yaparken dağ yolunda mahsur kalan 4 kişi, 3 saatte kurtarıldı

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan dağ yolunda mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Çayırlı ilçesi Esence Yedigöller mevkisinde off-road yaparken kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 4 kişi için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yer yer 30 santimetreye ulaşan kar yığınlarını temizledi. İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak 4 kişiyi kurtardı.