Erzincan'da gönüllü gençler, köydeki çocuklarla şarkılar söyleyip oyun oynadı

Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri ve müzik öğretmenleri, ziyaret ettikleri köy okullarındaki öğrencilerle enstrüman eşliğinde şarkılar söyleyip oyun oynadı.

Dernek üyeleri ile müzik öğretmenleri, çocuklara moral vermek amacıyla Saztepe ve Küçük Kadağan köylerindeki okullarda etkinlikler düzenledi.

Öğrencilerle enstrüman çalarak şarkılar söyleyen ve çeşitli oyunlar oynayan gönüllüler, çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı.

Derneğin üyelerinden Zeynep Ciminli, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli aktivitelerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattıklarını söyledi.

Öğrencilerle şarkılar söylediklerini anlatan Ciminli, "Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak bugün köyümüze ziyarette bulunduk. Burada çocuklarımıza şarkılar söyledik, ikramlarda bulunduk, hediyeler verdik. Onların gözlerindeki mutluluğu gördük." dedi.

Buket Taşdelen ise çocukların mutlu olmasının kendilerini de sevindirdiğini belirterek, "Dernek olarak çocuklarımıza eğlenceler düzenledik. Pizzalarını, pastalarını yediler, onlara ufak hediyelerimiz oldu. Çok eğlendik, çok güzeldi. 2 köyümüzde yaklaşık 80 çocuğumuza hediye dağıttık. Hep beraber güzel bir eğlence düzenledik." diye konuştu.