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Erzincan'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde çatılar uçmasına ve elektrik kesintilerine yol açtı. EDAŞ ekipleri, kesintilerin ardından elektrik vermeye başladı.

Erzincan'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde çok sayıda çatının uçmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik trafo istasyonunun uçan çatısının trafoya isabet etmesiyle Tercan ve Çayırlı ilçeleri ile Mercan, Kargın ve Çadırkaya beldelerinde enerji kesintisi yaşandı.

Aras EDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından Tercan ve Çayırlı ilçelerine yaklaşık 4 saat sonra elektrik verildi.

Kesintinin yaşandığı bazı belde ve köylere ise enerjinin sağlanması için sahada çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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