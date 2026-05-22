Haberler

Erzincan'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayılar, bal peteklerini yerken güvenlik kamerasına yansıdı. Arıcı Fuat Canbaba, bir hafta içinde ikinci kez uğradığı saldırıda kovanlarının tamamının zarar gördüğünü belirterek yetkililerden destek istedi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayılar, bal peteklerini yerken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çay Mahallesi Dereboğazı mevkisinde arıcılık yapan 52 yaşındaki Fuat Canbaba'nın kovanları, 16 Mayıs gecesi ayı saldırısı sonucu zarar gördü. Aynı bölgede dün yaşanan ayı saldırısında da kovanların tamamı zarar gördü, arılar telef oldu.

Ayı saldırısı, Canbaba'nın komşusunun bağ evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, gece ve sabah saatlerinde bağ evinin yanına gelen ayıların, çatı kısmında yüksekte bulunan kovanlara ulaşamayınca daha önce zarar verdikleri kovan artıklarındaki bal peteklerini yedikleri, ardından Canbaba'nın bahçesine doğru gittikleri, daha sonra da bağ sahibinin bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptığı görülüyor.

Bahçeye saçılan kovanları toplayan Fuat Canbaba, yetkililerden destek istedi.

Canbaba, "Bir hafta içerisinde ikinci kez ayı saldırısına uğradık. Geçen sefer kovanlarımın yarısından çoğu gitmişti. Bugün de hemen hemen hepsi gitmiş, pek arı kalmamış. Kovanların içerisinde kalanlar da birer avuç, onlardan da bir şey olacağı yok." dedi.

Kaynak: AA / Yakup Bakar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan üniversiteyle ilgili açıklama
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı