Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'da Agit Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile Erivan'da bir araya geldi.

Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinirlioğlu'nu Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) kapsamında Erivan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) kapsamında Erivan'da kabul etmekten memnuniyet duydum. Ermenistan, AGİT ile iş birliğini derinleştirmeye ve bölgesel istikrar ile barışı ilerletmeye kararlıdır."

Kaynak: ANKA