Haberler

Erkan Baş'tan İsrail'e tepki: Hükümet neden sessiz?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin’e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu ifade ederek, hükümete tepki gösterdi. Baş, "Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan’ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz?" dedi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu ifade ederek, hükümete tepki gösterdi. Baş, "Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan'ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz?" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türkiye vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu belirterek, hükümete tepki gösterdi.

Baş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Katil İsrail'in Filistin halkına dönük soykırımına ve ambargosuna karşı yola çıkan filolarda yer alan onlarca yurttaşımız siyonist rejim tarafından zorla alıkonuluyor. Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan'ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz? Yurttaşlarımızın derhal siyonist barbarlardan kurtarılarak ülkemize sağ salim ulaştırılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu
Alman devine Apple darbesi! 350 kişi işsiz kalacak

Alman devine Apple darbesi! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Almus Barajı'nda taşma riski! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

İlçe diken üstünde! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor