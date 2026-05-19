Erkan Baş'tan İsrail'e tepki: Hükümet neden sessiz?

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu ifade ederek, hükümete tepki gösterdi. Baş, "Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan'ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz?" dedi.

Baş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Katil İsrail'in Filistin halkına dönük soykırımına ve ambargosuna karşı yola çıkan filolarda yer alan onlarca yurttaşımız siyonist rejim tarafından zorla alıkonuluyor. Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan'ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz? Yurttaşlarımızın derhal siyonist barbarlardan kurtarılarak ülkemize sağ salim ulaştırılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA