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Eritre askerlerinin Tigray'da sınırı geçip Adigrat'tan güneye ilerlediği öne sürüldü

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Eritre askerlerinin Tigray'ın kuzeyinde sınırı geçip Adigrat'tan güneye ilerlediği öne sürüldü. Yerel yetkili askerlerin birkaç gündür Adigrat'ta olduğunu, tanıklar ise ağır silahlı araçların İdaga Hamus yönüne gittiğini iddia etti.

ADDİS Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde Eritre askerlerinin ülke sınırını geçerek, Adigrat kentinden güneye doğru ilerlediği öne sürüldü.

Yerel basındaki bilgilere göre, Adigrat'taki bir yetkili, askerlerin birkaç gündür kentte bulunduğunu savundu.

Görgü tanıkları da askeri üniforma giyen kişileri taşıyan kamyon ve devriye araçlarının ağır silahlarla İdaga Hamus yönüne hareket ettiğini öne sürdü.

Federal orduyla birlikte hareket eden Tigray Barış Gücü komutanlarından Gebreigziabher Beyene de Eritre birliklerinin bölgeye girdiğini iddia etti.

Daha önce de Afar Bölgesel Yönetimi Başkanı Awol Arba, Eritre askerlerinin Etiyopya'nın Eritre sınırındaki Afar bölgesinde yaşanan çatışmalara doğrudan katıldığını ileri sürmüştü.

Eritre yönetimi, Adigrat'a ilişkin bu haberlerden önce Etiyopya'nın kendisine yönelttiği "düşmanca faaliyet suçlamalarına" karşı çıkmıştı.

TPLF'nin çekilmesinin ardından federal güçler ve müttefikleri, 4 Ekim'de Tigray'ın yönetim merkezi Mekelle'ye girmişti.

Tigray Barış Gücü birliklerinin kentin kuzeyindeki Wukro'ya ulaştığı bildirilirken, Etiyopya Ulusal Rehabilitasyon Komisyonu, bölgedeki gruplara silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Federal güçlerle TPLF arasındaki çatışmalar, 23 Eylül'de yeniden yoğunlaşmıştı. Etiyopya'nın Asmara Büyükelçiliğini kapatıp 10 Eritreli diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Eritre, diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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