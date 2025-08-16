Erin Kasırgası Kategori 5 Seviyesine Ulaştı, Şiddeti Artıyor

Karayipler'de "Kategori 5" seviyesine yükselen Erin Kasırgası'nın gün içinde şiddetinin artması öngörülüyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin, "felaket" anlamına gelen "Kategori 5" seviyesine ulaştı.

Hafta sonu Karayipler'deki adaların büyük kısmında tropik fırtınaya yol açması beklenen kasırganın gelecek hafta ise Bahamalar'da, ABD'nin ve Kanada'nın doğu kıyılarında "hayati tehlike" teşkil eden akıntılara neden olacağı öngörülüyor.

Anguilla bölgesinin yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde seyreden kasırganın, saatte 30 kilometreye yakın hızla batı yönünde ilerlediği gözlemlendi.

Yetkililer kasırganın şiddetinin gün içinde artacağını öngörürken kasırganın karaya ulaşması beklenmiyor. Ancak şiddetli rüzgarlar bölgedeki adaları etkiliyor.