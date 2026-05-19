CHP'li Adem: 2 Milyon Metrekare Orman Ranta Açılıyor

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Kanunu Ek 16 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Adem şunları kaydetti:

"23 ilde toplam 2 milyon metrekare alan, Orman Kanunu Ek 16 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkarılıyor. Bu mesele sadece ağaç meselesi değil; su kaynaklarının, tarımın, iklimin ve gelecek kuşakların yaşam hakkının meselesidir. Bir imza ile milyonlarca metrekare doğa kaybedilirken, kamu yararı mı korunuyor yoksa rant mı büyüyor? Ormanlar; beton için değil, yaşam için vardır. Doğayı korumak anayasal sorumluluktur, istisna değil."

