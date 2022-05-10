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Ergani'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

AA - Ekrem Senvar - Güncel
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Ergani'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisinin açılışını yaptı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisinin açılışını yaptı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Bilim Sanat Merkezi ve Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisi açılışı Kaymakam Karaaslan, daire amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen Karaaslan, incelediği projeler hakkında bilgi aldı.

Karaaslan, projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

İmam Hatip Liseleri, Ahmet Karaaslan, Bilim Fuarı, Güncel, Haberler

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