Eren Reçber Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atandı

Eren Reçber Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atandı
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Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Eren Reçber, ilçede güvenlik ve huzurun sağlanması için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Gölcük halkına hizmet sunma amacıyla gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Eren Reçber, ilçede güvenlik ve huzurun sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Reçber, 19 Temmuz'da göreve başladı.

Çalışmalarını sürdüren Reçber, Gölcük halkına en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışacaklarını belirterek, "İlçede güvenlik ve huzurun sağlanması adına teşkilatımız tüm personeliyle gece gündüz demeden özveriyle çalışmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın karşılaştığı en küçük sorunda dahi yanlarında olacağız. Bu doğrultuda vatandaşlarımız bizlere her zaman ulaşabilir, her türlü konuda destek talebinde bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
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