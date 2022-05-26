EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EREN ABLUKA-7 OPERASYONUNDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde;

İçişleri Bakanlığı : Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi, - 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet TS 50 mayın, 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı, Amonyum Nitrat, Tunceli, Piyade, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title