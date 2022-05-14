Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati...

AA - İsmail Fidan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir."

AA / İsmail Fidan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Medya, Güncel, Haberler

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