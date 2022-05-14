Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati...
AA - İsmail Fidan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir."
AA / İsmail Fidan - Güncel