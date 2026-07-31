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Erdemli Kaymakamı Tetikoğlu, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

Erdemli Kaymakamı Tetikoğlu, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
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Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Tetikoğlu, beraberindeki Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit ile Esenpınar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle görüşen Tetikoğlu, kurslarda verilen eğitime ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Tetikoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin Kur'an kurslarında hem dini bilgilerini hem de maneviyatlarını güçlendirdiğini belirtti.

Kursların çocukların gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Tetikoğlu, "Kurslarımızda çocuklarımız güzel bir eğitim alıyor. Burada onların mutluluğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Kurslarımıza katılan öğrencilerimize, onları destekleyen ailelerine, fedakarca görev yapan hocalarımıza, ilçe müftümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit de ilçedeki Kur'an kurslarında 6 bin 115 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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