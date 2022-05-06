Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması tamamlandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler Çiriş, Kayacı, Koyuncu ve Üçtepe mahallelerindeki ön hasar tespit çalışmasını tamamladı.

Çalışmada, 406 üreticiye ait 1573 dekar alandaki meyve ve sebzelerin yüzde 70'inin zarar gördüğü belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Erdemli'de dün yağmurun ardından dolu etkili olmuş, ekipler tarafından bazı tarım alanlarında ön hasar tespit çalışması başlatılmıştı.

AA / Güncel