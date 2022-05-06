Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması tamamlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması tamamlandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler Çiriş, Kayacı, Koyuncu ve Üçtepe mahallelerindeki ön hasar tespit çalışmasını tamamladı.

Çalışmada, 406 üreticiye ait 1573 dekar alandaki meyve ve sebzelerin yüzde 70'inin zarar gördüğü belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Erdemli'de dün yağmurun ardından dolu etkili olmuş, ekipler tarafından bazı tarım alanlarında ön hasar tespit çalışması başlatılmıştı.

AA / Güncel

Hisarcık, Erdemli, Mersin, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title