Erdemli'de 2,5 Ton Bal Üretildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bu yıl 2 bin 100 rakımda 2,5 ton bal üretildi. Enstitü müdürü Mustafa Ünlü, balın kalitesinin yüksek olduğunu belirtti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce, bu yıl 2 bin 100 rakımda 2,5 ton bal üretildi. Kilosu 300 liradan satılan bala ilişkin bilgi veren enstitü müdürü Mustafa Ünlü, "Bu yıl rekoltede biraz düşüklük yaşandı ama yine de balda kalite çok fazla" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü, 2 bin 100 rakımdaki Torosların eteğinde bal hasadına başladı. Hasada katılan enstitü müdürü Mustafa Ünlü, bu yıl çok daha kaliteli ürün almaları nedeniyle talebe yetişemediklerini belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ünlü, "Kovanlarımızı yaylaya getirmemizin nedeni; çiçek çeşidinin ve florasının zengin olması ve bal kalitesinin yüksek olmasıdır. Teknik olarak 2 ziraat mühendisi, 1 tekniker ve 1 işçimizle bu işi yapıyoruz. Kurumumuza ait 110 adet arı kovanımız bulunuyor ve bu kovanlardan yılda 2,5 ton bal üretimi yapıyoruz. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük yaşandı ama yine de balda kalite çok fazla. Şu anda kovanlarımızda bal hasadına başladık. Bu ballar hazırlanıp, paketlendikten sonra kurumumuzun satış noktalarında vatandaşlar ile buluşturuluyor. Toros Dağları'nın eteklerinden gelen kır balımıza talep çok fazla olduğu için satışa sunulmasının ardından kısa sürede tükeniyor. Balımız, kilosu 300 liraya satılıyor" dedi.

Arıcılık yapan Mehmet Doğan ise "Bu yıl hava şartları nedeniyle bir kez hasat yapacağız. Rekoltemiz düşük ama kalite çok güzel. Benim 50 kovanım var ve bu kovandan yaklaşık 300 kilo bal hasat yapmayı düşünüyorum. Bütün arıcılarımıza bol bereketli bir hasat sezonu dilerim" dedi.