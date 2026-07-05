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Balıkesir kıyılarında Jandarma Asayiş Bot Timlerince devriye faaliyeti yürütüldü

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Balıkesir Erdek'te Jandarma Asayiş Bot Timleri, kıyı şeritlerinde önleyici kolluk devriyesi yürütüyor. Kaçakçılıkla mücadele, arama-kurtarma ve can-mal güvenliği görevleri 7/24 sürdürülüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı Erdek Asayiş Bot Timlerince kıyı şeritlerinde "önleyici kolluk devriye faaliyeti" yürütüldüğünü bildirdi.

Genel Komutanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Bot Timlerinin, sorumluluk bölgelerinde önleyici kolluk hizmetlerinin yanı sıra iç kara sularının emniyetinin sağlanması, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadele, arama ve kurtarma faaliyetlerine destek ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik görevlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, Erdek Asayiş Bot Timinin devriye görevine ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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