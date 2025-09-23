Erciyes Üniversitesi, 2024 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Sıralamasında 31 Akademisyenle Yer Aldı

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında 2024 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) 31 bilim insanı listede yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, havacılık ve uzay kategorisinde 1, analitik kimya kategorisinde 4, yapay zeka ve görüntü işleme kategorisinde 5, yapı ve inşaat kategorisinde 2, süt ürünleri ve hayvancılık kategorisinde 1, tasarım uygulamaları ve yönetimi kategorisinde 1, enerji kategorisinde 2, çevre mühendisliği kategorisinde 1, çevre bilimleri kategorisinde 3, genel ve dahili tıp kategorisinde 1, genel fizik kategorisinde 2, malzeme bilimi kategorisinde 2, makine mühendisliği ve ulaşım kategorisinde 2, ilaç ve biyomoleküler kimya kategorisinde 1, göz hastalıkları ve optometri kategorisinde 1, organik kimya kategorisinde 2 akademisyen yer alırken alanlarına göre dünyada ilk 100'de 1, ilk 500'de 7, ilk 1000'de 13 akademisyen listelendi.

Ayrıca 2024 yılı sonuçlarına göre, Kariyer Boyu Etki Sıralamasında ERÜ'den 26 bilim insanı listede yer aldı.

Analitik kimya kategorisinde 3, yapay zeka ve görüntü işleme kategorisinde 8, yapı ve inşaat kategorisinde 2, tasarım uygulamaları ve yönetimi kategorisinde 1, enerji kategorisinde 2, çevre bilimleri kategorisinde 1, akışkanlar ve plazmalar kategorisinde 1, gıda bilimi kategorisinde 1, genel fizik kategorisinde 1, malzeme bilimi kategorisinde 2, makine mühendisliği ve ulaşım kategorisinde 2, göz hastalıkları ve optometri kategorisinde 1, polimer bilimi kategorisinde 1 akademisyen yer alırken alanlarına göre dünyada ilk 100'de 2, ilk 500'de 4, ilk 1000'de 10 akademisyen listelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin başarı ivmesinin arttığını belirterek listeye giren öğretim üyelerini tebrik etti.