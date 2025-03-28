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Erciş'te Yaşlılara Saygı Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Van'ın Erciş ilçesinde, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler yaşlıların kıyafetlerini giyinerek yaşlıların zorluklarına dikkat çekti.

Van'ın Erciş ilçesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sahilkent Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere yaşlıların kıyafetleri giydirildi.

Eğlenceli ve öğretici etkinlikle öğrenciler, yaptıkları gösterilerle yaşlıların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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