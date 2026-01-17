Haberler

Erciş'te dondurucu soğuk etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 15 dereceye kadar düşerek dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçlar battaniyelerle korundu.

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, çatılarda metrelerce buz sarkıtları oluştu, araçlar soğuktan korunmak için battaniyelerle sarıldı.

Geçen hafta yoğun yağış ile kar kalınlığının yer yer yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı Erciş'te, kar yağışının ardından bu kez de dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu ilçede, soğuk nedeniyle bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araç sahipleri ise don olaylarına karşı otomobillerini battaniye ve örtülerle koruma altına aldı.

Haber: Barış KUL/ERCİŞ, (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar