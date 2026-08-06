Haberler

Erbakan: Kademeli emeklilik artık ertelenmemeli

Erbakan: Kademeli emeklilik artık ertelenmemeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kademeli emeklilik talebinin ertelenmemesi gerektiğini belirterek, 'Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır' dedi. Erbakan, Emeklilikte Adalet Derneği'nin mücadelesine destek verdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milyonlarca vatandaşın kademeli emeklilik talebinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emeklilikte Adalet Derneğinin yürüttüğü kademeli emeklilik mücadelesine destek verdi. Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İş başa düştü! Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çözüm nettir: Kademeli Emeklilik! Emad Derneği'nin haklı mücadelesini destekliyor, yetkilileri bu mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı

Müzakereler devam ederken ABD'den kritik adım! Yaptırımlar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Tüm ülke onu konuşuyor!
ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD'de korkunç saldırı! Bilanço oldukça ağır
Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor

Bu restoranda yemek yemek için önce soyunmanız gerekiyor!
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirleniyor

1081 yıl kapalı kaldı, açılır açılmaz içinde parti yapıldı
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba

Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba