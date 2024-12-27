Erbaa Devlet Hastanesi'ne Yeni Cerrah Atandı
Erbaa Devlet Hastanesine atanan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay, hasta kabulüne başladı. Kocabay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup, ihtisasını da burada tamamladı.
Erbaa Devlet Hastanesine atanan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay, hasta kabulüne başladı.
Erbaa Devlet Hastanesinde göreve başlayan Kocabay, Niksar ilçesinde dünyaya geldi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Kocabay, ihtisasını yine aynı üniversitede tamamladı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel