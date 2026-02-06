Epstein'in diplomasız çalıştığı okulun eski müdürü ile eski ABD Adalet Bakanı'nın baba-oğul bağı tartışma konusu

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in diploması olmadığı halde öğretmen olarak çalıştığı okula alım sürecinde müdürlük yapan Donald Barr ile Epstein'in öldüğü açıklanan tarihte adalet bakanlığı görevini yürüten William Barr'ın baba oğul bağı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ABD Adalet Bakanlığının paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları arasında yer alan belgede Epstein'in, 1974'te Manhattan'daki Dalton School'da fizik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladığının, aynı yılın haziran ayına kadar okulun müdürlüğünü Donald Barr'ın yaptığının ve görevi sırasında "birkaç alışılmadık işe alım gerçekleştirdiğinin" bilindiği belirtiliyor.

Belgede Barr hakkında, "Ancak Epstein'in işe alınmasında doğrudan bir rolünün olup olmadığı belli değil." ifadesi kullanılıyor.

Epstein'in Barr'ın okuldan ayrılmasından üç ay sonra "yeterlilik belgesi olmamasına rağmen okulda ders vermeye başladığı" ve "reşit olmayan öğrencilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğunun iddia edildiği" kaydediliyor.

ABD ve İngiliz basınında ise Epstein'in Dalton School'daki öğretmenlik kariyerinin önünü açan kişinin Donald Barr olduğuna ilişkin haberler bulunuyor.

Sosyal medyadaki birçok kullanıcı da daha sonra Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) haline gelen ABD Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS) yetkilisi olarak çalışan Barr'ın, alımdan kısa süre önce müdürlük yaptığı okulda Epstein'in öğretmen olarak çalışmasının şüpheli bir durum olduğu yorumunu paylaşıyor.

Donald Barr'ın oğlu William Barr'ın, Epstein'in öldüğü tarihte adalet bakanı olması da dosyaların kamuya açılmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan bir konu haline geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Ağustos 2019'da Epstein'in 'yüksek güvenlikli' hapishane hücresinde ölü bulunmasından sadece birkaç saat sonra dönemin Adalet Bakanı William Barr, onun intihar ettiğini açıkladı. Herhangi bir soruşturma yürütülmeden erken bir açıklama yapıldı." şeklindeki yorumunun birçok kişi tarafından paylaşılması dikkati çekiyor.

Epstein'in hala yaşadığına dair iddialar

Sosyal medyada, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunan Epstein'in hala hayatta olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı.

Bu iddialara Epstein'in YouTube ve Fortnite isimli oyundaki kullanıcı adı "littlestjeff1" gerekçe gösteriliyor.

Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda yer alan ve Epstein'in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığını gösteren belgelerde "Fortnite Tracker" adlı sitede "littlestjeff1" adıyla kullanılan hesabın, oyunun 3 Aralık 2023'te başlayan ve 8 Mart 2024'e kadar süren bölümüne yükseldiği öne sürülüyor.

İddialar, Epstein'in Fortnite hesabının, ölümünden 4 yıl sonra İsrail'den aktif kullanıldığına işaret ediyor.

"Sanırım onu değiştirdiler"

Belgelerin arasında tarih kısmı Epstein'in ölümünden 4 gün sonrasını gösteren rapor da sosyal medyada şüphe uyandırdı.

Mahkeme celbi üzerine oluşturulduğu öne sürülen raporda Epstein'in öldüğü 10 Ağustos 2019 gününden anonim kişinin sözlerine yer veriliyor.

Söz konusu kişi, "Dün gece 0415 sayımından sonra onu düz kelepçeleyip tekerlekli sandalyeyle revire götürdüler ama triyajdaki tek bir hemşire dahi onunla konuştuğunu söylemiyor. Sonra bir kamyonetin geldiğini öğrendik. Yargıç kararı yoksa hafta sonları tahliye yapmıyoruz. Sonrasında öğrendik ki tek kişilik hücreye alınmış ve kendini asmış. Mesele şu: Kamyonet kayıtlara giriş yapmadı ve plaka numarasını da kaydetmemişiz. Kapıdan içeri alan nöbetçinin dediğine göre kamyonetin arkasında yeşil asker üniformalı biri de varmış. Millet, şu anda titriyorum, sanırım onu değiştirdiler." ifadelerini kullanıyor.

Bu ifadelerin, "Roberto Grijalva" isimli cezaevi görevlisinin "4chan" adlı çevrim içi forumda yaptığı yorumun aynısı olduğu öne sürülüyor.

Ağustos 2019 tarihli belgede de Grijalva'nın, Epstein'in ölümünden bir gün önce New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde nöbette olduğu görülüyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.