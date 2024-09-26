Epilepsi Hastası Taha Umut Şahin'in Ameliyat İhtiyacı

SAMSUN'da epilepsi hastası olan, yüzde 95 engelli bulunan otistik Taha Umut Şahin'e (14) nadir görülen bir gelişim bozukluğu hastalığı olan 'Claes-Jensen sendromu' tanısı konuldu. Yürüyemediği için ameliyat olması gereken ancak riskli olduğu gerekçesiyle Samsun'da oğlunu tedavi ettiremeyen Orhan Şahin (47), "Tek derdim, çocuğumun ameliyatının yapılması" dedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan ve işsiz olan Orhan Şahin, epilepsi hastası olan, yüzde 95 engelli bulunan otistik oğlu Taha Umut Şahin'i, 2019 yılında yürüme zorluğu çekince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Parmak uçlarının üzerinde yürüyebilen Şahin'e, nadir görülen bir gelişim bozukluğu hastalığı olan Claes-Jensen sendromu tanısı konuldu. Riskli olduğu için ameliyat edilmeyen Taha Umut Şahin için ailesi yetkililerden yardım istedi.

'DOKTORUN TAYİNİ ÇIKTI, AMELİYAT OLAMADI'

Büyük oğlu da otizmli olan Orhan Şahin, hastane sürecinin 2019'daki pandemide başladığını belirterek, "Hastanelere gitmeye 1 yıl ara vermek zorunda kaldık. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor önerdiler, oraya gittik. Doktor, 'Ameliyatı yaparım' dedi. Çocuk ameliyata girmeden önce ateşlendi ve iyileşene kadar doktorun tayini çıktı, ameliyat olamadı. Tekrar aynı hastaneye gittiğimizde bizi riskli olduğundan dolayı ameliyat etmeyip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. Oradaki doktor da 'Bu ameliyatı yapamam' dedi. İstanbul'daki bir hastaneyi önerdi bize. Ben de maddi imkanım olmadığımdan dolayı oraya gidemedim. Tekrar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Orada da bana İstanbul'daki bir doktoru önerdi. O doktor geçen sene aynı durumda ameliyat olan bir çocuktan ücret olarak 250 bin lira almış. İstanbul'a yine gidemedik" dedi.

'ÇOCUĞUMUN YÜRÜMESİNİ İSTİYORUM'

Orhan Şahin, "Doktorlar, çocuğumun masada kalabileceği ihtimaline karşın ameliyat yapamayacaklarını söyledi. Anesteziden uyanmama riski varmış. Türkiye'de bu çocuğu ameliyat edecek bir doktor vardır. Çocuğumun da yürümesini istiyorum. Devlet kurumlarında muhakkak ki vardır. Buradaki devlet hastaneleri ameliyatı yapmadı. Devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. Tek derdim, çocuğumun ameliyatının yapılması. Biz öldükten sonra onlara bakabilecek kimse yok" diye konuştu.