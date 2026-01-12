Haberler

Ensar Vakfının Ümraniye şubesi törenle açıldı

Ensar Vakfı'nın Ümraniye Şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta eğitim, burs, gönüllülük ve kültürel faaliyetler üzerine bilgi verildi. Vakfın amacı, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve toplumda dayanışmayı artırmak.

Ensar Vakfının Ümraniye Şubesinin açılışı için tören düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda eğitim, gençlik, burs, kültürel faaliyetler ve gönüllülük çalışmaları aktarıldı.

Ümraniye Şubesinin, gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı, gönüllülük bilincini yaygınlaştırmayı ve sivil toplum alanında nitelikli çalışmalar yürütmeyi hedeflediği ifade edildi.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç, programda vakfın vizyonu ve hedeflerini anlattı.

Yurt içi ve dışında yürütülen eğitim faaliyetlerine değinen Ağaç, vakfın her geçen yıl eğitim alanındaki çalışmalarını geliştirerek sürdürdüğünü ifade etti.

Ağaç, vakfın Ümraniye şubesinin ilçenin eğitim ve gönüllülük hayatına önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Ensar Vakfı Ümraniye Şube Başkanı Bilal Habeş Açılan, "Ümraniye'de özellikle gençlerimizin eğitim yolculuğuna destek olacak, burs ve rehberlik mekanizmalarını güçlendirecek, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı büyütecek bir çalışma iklimi kurmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Eğitime Destek Platformu (EDEP) Koordinatörü Cemali Ergül, bazı gönüllüler ile çok sayıda davetli katıldı.

