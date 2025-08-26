Engelsiz Yaşam Parkı Projesi Hızla İlerliyor

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Engelsiz Yaşam Parkı Projesi çalışmalarını inceledi.

Bulut, Şevket Dingiloğlu Parkı içerisinde yürütülen proje kapsamında yetkililerden bilgi aldı.

Özel ve engelli çocuklar ile ailelerine yönelik sosyal yaşam alanı oluşturulacağını ifade eden Bulut, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Parkın doğallığını koruyarak özel gereksinimli vatandaşlar için erişilebilir hale getirileceğini aktaran Bulut, "Titizlikle yürütülen çalışmalarımızı yerinde inceledik. Parkımızın hem doğallığını koruyor, hem de özel gereksinimli vatandaşlarımız için erişilebilir olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Kentimizi her bireyin kendini mutlu ve güvende hissedeceği bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.