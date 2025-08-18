Engelsiz İşgücü Uyum Programı Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nın başladığını duyurdu.

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" ifadesini kullanarak, "Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam ediyoruz. İstihdama katılımlarını destekliyor, iş gücüne uyum ve becerilerini artırıyor, hibe ve destekler sağlıyoruz." bilgisini verdi.

15 bin 162 lira harçlık ve SGK prim desteği

Engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı ile SGK prim desteği veriliyor.

Yeşil dönüşüm, sosyal hizmetler, tarihi ve kültürel faaliyetler ile kamu kurumlarının diğer destek faaliyetlerini kapsayan programdan, engelli bireyler ile gerekli şartları karşılamaları halinde anne ve babaları da yararlanabiliyor.