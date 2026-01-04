Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülerin istihdamını artırmak için 288 projeye destek olduk

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduk" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduk. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan" ifadelerin i kullandı.