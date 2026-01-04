Haberler

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülerin istihdamını artırmak için 288 projeye destek olduk

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülerin istihdamını artırmak için 288 projeye destek olduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde toplamda 288 projeye 124 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduk" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduk. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan" ifadelerin i kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zonguldak'ta pes dedirten olay; 'Bana çarptı' deyip kardan adamı dövdüler

"Bize çarptı" deyip kardan adamı dövüp, başını kopardılar
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi